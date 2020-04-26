Купить права категории D и D1 на автобус

Стать водителем автобуса в России можно, как только исполнился 21 год и уже получен стаж вождения ТС не менее года, для этого требуется получить водительские права на управление автобусом, категория D. Водительское удостоверение с открытой категорией D дает право управлять транспортным средством, в салоне которого 8 и более пассажирских мест. Так же возможно движение в сцепке с прицепом, разрешенная масса которого не превышает 750 кг, прицеп с большей массой требует открытия подкатегории DE. Подкатегория D1 разрешает сесть за руль транспортного средства, в котором 9-16 пассажирских мест, так же разрешен прицеп до 750 кг.

Как получить права категории D

Запись в автошколу Получить права на управление автобусом традиционным способом можно, записавшись в автошколу. Теория и практика До 200 часов изучения теории и до 100 часов практических занятий с инструктором на учебном транспортном средстве. В зависимости от количества курсантов, учебный процесс с легкостью растягивается с 2,5 месяцев до 4. Медкомиссия Кроме посещения автошколы, придется выкроить время на прохождение медицинской комиссии и экзамен. Экзамен Экзамен состоит из двух частей, сдавать практику разрешено после успешной сдачи теории.

Наша компания предлагает оптимальный вариант для водителей со стажем: купить права категории D на автобус. Оформите электронный бланк заявки, внесите сведения о водителе, дождитесь звонка менеджера через пару дней на законных основаниях приступите к работе. Уделите пару минут свободного времени на внесение информации и прикрепление копий, и не придется быть 100 часов в одной кабине в обществе инструктора, скучать в классе, повторяя уже знакомые ПДД, выкраивать время на посещение поликлиники. Сотрудники, которые принимают заказы, проконсультируют, дадут рекомендации по доставке, произведут расчет и назовут окончательную стоимость услуги. Заказать права

При оформлении заявки на получение прав на управление автобусом, курьер доставит: свидетельство об окончании автошколы, экзаменационную карточку, заключение медицинской комиссии.

Водительское удостоверение изготавливается на бланке государственного образца, демонстрирует утвержденные степени защиты, присвоенный регистрационный номер без труда бьется по базе ГИБДД и МРЭО. Заказчик не тратит время на обучение, посещение поликлиники и в очереди на выдачу водительских прав.

Опыт работы с заявками дает право утверждать, что трудных ситуаций не бывает. Оформите бланк на покупку прав категории D, и менеджеры сделают новую карточку, даже если водителя отстранили от вождения ТС.

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Заполните форму заказа и дождитесь звонка менеджера, наши сотрудники обрабатывают поступающие заявки и отзваниваются в короткий срок. Как только заказ подтвержден зарегистрирован, заказчик вносит предоплату, в течение двух-трех суток, в зависимости от удаленности адреса доставки, заказ будет доставлен. Оформляя услугу купить водительские права категории D, вы можете не откладывать новые возможности трудоустройства, откликнуться на открытые вакансии и получить новый источник дохода. Водители пассажирского транспорта востребованы на рынке труда в настоящее время. Если вы уверены в знании теории, а практические навыки уже получены — заказ водительских прав на автобус по приемлемой стоимости поможет сделать мечту ближе. Выделите пару минут на оформление заявки, остальное за вас сделает менеджер, останется только удостовериться в соответствии водительского удостоверения требованиям и произвести окончательный расчет. Заказчик оплачивает полную стоимость заказа после того, как самостоятельно убеждается в том, что готовое удостоверение внесено в базы, а персональные данные водителя соответствуют заявленным требованиям.

Открытие категорий D и D1 в водительском удостоверении позволяет перевозить пассажиров, разница только в их количестве. Если планируется быть водителем маршрутки и не повышать квалификацию, то категории D1 будет достаточно. Однако, стоит учесть, что лицензированные автошколы, не набирают отдельные классы на обучение и получение данной категории. При получении категории D, подкатегория D1 открывается автоматически. При оформлении заявки на получение прав на автобус внимательно проверьте запрашиваемую категорию —с открытой категорией D водитель получает больше шансов найти привлекательную вакансию и трудоустроиться.

Купить права на автобус

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