Купить права категории ТМ

Водитель общественного транспорта — востребованная профессия в больших городах. При получении водительского удостоверения на трамвай есть небольшая сложность: поскольку это городское пассажирское рельсовое транспортное средство с электрической системой привода, обучиться азам вождения в обычной автошколе и получить права не получится. Максимальная масса — 15-20т;

Средняя скорость передвижения 55-65 км/ч;

Разрешенное количество пассажиров — 140 человек. Для увеличения числа пассажиров конструкции сочленяют. Как правило, теория преподается в аккредитованных учебных заведениях, а практическая часть переносится в трамвайное депо: там расположены тренажеры, тренировочные стенды, обучающие макеты. До 2014 года отдельной категории для этого вида транспорта не было, в удостоверении водителя ставилась особая отметка «водитель трамвая», сейчас появилась отдельная категория ТМ. Для того чтобы получить права на трамвай, будущему вагоновожатому предстоит пройти курс обучения продолжительностью до полугода.

Как получить права на трамвай

Заявки на обучение принимаются от граждан, которым уже исполнился 21 год и желающих получить права на управление трамваем. Алгоритм оформления удостоверения вагоновожатого имеет определенную последовательность:

Прохождение медкомиссии Для того, чтобы записаться на обучающий курс, необходимо предоставить справку об отсутствии ограничений к вождению пассажирского транспорта. Обучение Обратиться в лицензированное учебное заведение, подать заявку на профессиональное обучение. Вождение Получить часы практики, откатать в компании инструктора установленное количество часов. Отрабатываются обязательные элементы: выезд из депо, пересечение трамвайных путей, остановка, переезд железнодорожных путей. Экзамен Сдать экзамены в ГИБДД.

К практическому оттачиванию навыков управления трамваем курсант приступает после успешного прохождения внутренних экзаменов и итогового тестирования в ГИБДД. Практика проходит в компании инструктора, отрабатывается один маршрут, на подготовку отводится не меньше 200 часов. В течении практики, за стажером наблюдает инструктор: оцениваются не только навыки вождения, но и способность работать в стрессовых ситуациях, умение выходить из конфликтов. Получить права на трамвай и разрешение на выход на линию возможно только после утверждения кандидатуры проверяющим инструктором.

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Оформить права на трамвай, отпрашиваясь с работы, записаться на вождение на выходные не получится. Курс идет непрерывно в течение полугода. Курсанты изучают не только ПДД, но и основы работы механического, пневматического и электрического оборудования, основы медицинских знаний, технику управления, посещают практические занятия по вождению в тренажерном классе. Потратить полгода для получения прав на трамвай могут себе позволить не все.

Существует альтернативный вариант: купить права на управление трамваем. Когда на счету каждый день, желанное место работы не будет ждать полгода до оформления прав — заполните заявку на сайте и через неделю сможете приступить к новой работе.

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Оформить права на трамвай

Иногда для того, чтобы изменить жизнь, надо проявить настойчивость: не откладывайте поиск работы, новый источник дохода на потом. Купить права на трамвай легко: заполните заявку, приложите фото водителя, копию паспорта и дождитесь звонка нашего сотрудника. Менеджер проконсультирует об оформлении прав, проверит правильность оформления заказа, сориентирует по срокам выполнения, уточнит адрес доставки и предложит варианты оплаты. Как только заказ на покупку прав на трамвай зарегистрирован, заказчик вносит предоплату. Оставшуюся сумму принимаем после того, как заказчик получил фото и видеоотчет, убедился в готовности водительского удостоверения и тому, что заказ отвечает заявленным требованиям.

Водительское удостоверение выбранной категории изготавливается на бланке Госзнак, присутствуют установленные степени защиты, присваивается идентификационный номер, который внесен в базу ГИБДД. Оформленное удостоверение вагоновожатого без труда пройдет проверку сотрудника надзорных органов, не вызовет вопросов при осмотре.

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Те, кто выбрал услугу «купить права на трамвай», кроме водительского удостоверения получают:

Заключение медицинской комиссии;

Сертификат о прохождении профессиональных курсов;

Экзаменационную карточку.

Заполните заявку, чтобы купить трамвайные права, и вам не придется полгода посещать занятия, сдавать столько экзаменов и проходить практику уже после того, как получено водительское удостоверение. Уделите десять минут, отправьте заказ и все остальное сделает наш сотрудник, а вы получите желаемый результат: права на управление трамваем без переживаний и долгих испытаний.